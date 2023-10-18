Son dakika... Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nin sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu belirtilen Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:44
Son dakika... Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nin sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nin Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.


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