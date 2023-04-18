Son Dakika: Sivas'ta deprem!
Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre; Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.40'ta meydana gelen depremin derinliği, 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 18, 2023
KULAHLI-GURUN (SIVAS) https://t.co/WLg8ECYJNU
18.04.2023, 14:40:11 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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