Son Dakika: Sivas'ta deprem!

Son dakika gelişmesi... Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:52
Son Dakika: Sivas'ta deprem!
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan verilere göre; Sivas'ın Gürün ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.40'ta meydana gelen depremin derinliği, 5 kilometre olarak ölçüldü.


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