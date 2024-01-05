Son dakika... Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
Son dakika haberi... Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan’a kaçarken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.
'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
GÜRCİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDILAR
Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan’a kaçarken yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- Türk sinemasının acı kaybı
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı