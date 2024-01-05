Son dakika... Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!

Son dakika haberi... Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan’a kaçarken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Talu çifti adliyeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:27
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu yakalandı!
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'Ponzi' sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

GÜRCİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANDILAR

Yaklaşık 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, Gürcistan’a kaçarken yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Gürcistan'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Talu çifti polis ekiplerince yakalandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 


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