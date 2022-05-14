Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Soylu, “Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü'nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir” dedi
İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklamada bulundu.
"KILIÇDAROĞLU’NUN HAMİLİĞİ"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Soylu, “PKK Terör Örgütü üyesi ve ‘kırsalcı’sının cenazesine katılmak isteyen HDPKK milletvekillerine elbette izin verilmedi. Ancak Polise taş atan terörist milletvekili Alican Önlü’nün kirli provokasyonu, Kılıçdaroğlu’nun hamiliğindedir” ifadelerini kullandı.
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