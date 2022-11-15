Son Dakika: Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar: Gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

15 Kasım 2022 Salı, 10:17

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi. 2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü.

Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.