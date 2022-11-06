Taksim’de hareketli anlar kamerada: Ürünlerini satamayınca bıçak çekti, dehşet saçtı!
Taksim İstiklal Caddesi üzerinde seyyar satıcı olduğu öğrenilen bir şahıs, masaj aleti satamadığı turistlere sinirlenerek bıçak çekti. Yaşananlar kameralara yansırken polise de bıçak savuran saldırgan, Güven Timleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde önceki gün meydana gelen olayda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcılık yapan Ferdi D., Rusya Başkonsolosluğu önünde turistlere masaj aleti satmak istedi. Turistin aleti satın almaması üzerine öfkelenen şahsı, onlara bıçak çekti. Küfür ve tehditler ederek bıçak savuran şahsı gören vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulundu.
GÜVEN TİMLERİ SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Şahsın elindeki bıçağı bırakmayarak polislere savurması üzerine polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Dakikalarca süren çalışmalar sonucunda bir anlık dalgınlığından faydalanan güven timleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Elindeki bıçağı da alan güven timleri, şahsı kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
MASAJ ALETİ SATMADIĞI İÇİN BIÇAK SAVURMUŞ
İfadesi alınan şahsın, turistlere masaj aleti satmak istediği, turistlerin almak istemediği, bunun üzerine turistlere bıçak çektiği öğrenildi. Emniyette “görevli memura mukavemet”, “silahlı tehdit” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapılan Ferdi D. adliyeye sevk edildi.
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