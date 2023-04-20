Son dakika... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi!

Son dakika... Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:12
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Arnavutluk tarafından iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türk İnterpol yetkilileri tarafından sabah saatlerinde teslim alındığı ve uçakla İstanbul'a getirildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer, Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine firar ettiği Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmıştı. 

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Özer'in iadesini istemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, Arnavutluk Adalet Bakanı Ulsi Manja ile telefonda görüşmüş, iade konusu ele alınmıştı.

Arnavutluk adli makamlarının Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine yönelik kararı ise, yüksek mahkemelerce geçen günlerde onaylanmıştı.


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