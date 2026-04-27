Son Dakika... TOKİ İstanbul kuraları sonuçlandı: 100 bin konutun sahibi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, "İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk" dedi.

Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.

"EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"

Sosyal konut projesi için ayrıntıları paylaşan Kurum, şunları yazdı:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun."