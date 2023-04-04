THY, Süleymaniye uçuşlarını askıya aldı
Irak’ın Süleymaniye kentindeki havalimanı yönetimi, THY'nin Süleymaniye uçuşlarını 6 Nisan’a kadar askıya aldığını duyurdu.
Irak’ta Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yönetimi, Türk Hava Yolları’nın (THY) önceki akşam akşam itibarıyla uçuşlarını askıya aldığını açıkladı.
AY SONUNA KADAR TEK UÇUŞ
THY’nin Süleymaniye seferlerinin tümünü 6 Nisan’a kadar durdurduğu belirtilen açıklamada, ay sonuna kadar ise 22.00‘deki seferlerin iptal edildiği ve günde yalnızca tek uçuş yapılacağı ifade edildi.
Türk Hava Yolları'nın Süleymaniye’ye günde 22.00 ve 04.00’da olmak üzere iki seferi yaptığı belirtildi.
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