Son Dakika: Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:43

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 19:38

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne avukatıyla müracaat eden Abdulbaki Bozdağ'ın şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.

Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak "Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor" demişti.

Ümit Özdağ'ın "Telefon çalan Suriyeli" diye hedef gösterdiği Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı halkı iç karışıklığa sürüklemektir. Ümit Özdağ'ı Allah'a havale ediyorum. Bugün bana attığı yalan iftira için konuşuyorum. Bugün bana Suriyeli hırsız demiş. Ben ne Suriyeliyim ne hırsızım. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim. Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. İki üç gündür Maraş'a, Hatay'a Malatya'ya yardım götürüyoruz. Telefonum da burada. Ben sadece telefonumu arka cebimden aldım, ön cebime koydum. Bu provokatörlükten başka bir şey değil. Bu zamanda halk perişan halde, enkazın altında cesetlerimiz, yaralılarımız var. Bu durumdayken bile siyaset yapıyorsun ya seni Allah'a havale ediyorum. Hukuki bütün yollara başvuracağım ve buradan gelen parayı depremzedelere bağışlayacağım" açıklamasını yapmıştı.