Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonu: CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama!

9.10.2025 12:21:00
Haber Merkezi
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'da gerçekleştireceği ziyaret öncesi İstanbul Havalimanı'nda kritik basın toplantısı düzenledi. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonuna dair konuşan Özel, "Utanç verici bir operasyon. Yaptığı iş gözaltı değil, yaptığı işin ne olduğunun hukuk devletinde karşılığı yok" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de 12 Ekim Pazar günü ilk yurt dışı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini gerçekleştirecek olan Özel, daha sonra da PES'in kongresine katılmak için Hollanda’ya geçecek.

Yolculuk öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı geçekleştiren Özel'in açıklamasında satır başları şöyle:

"-(Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu) Utanç verici bir operasyon. Zaten gözaltı yapsa ne yaptığı bilinir. Yaptıkları iş doğrudan birincisi aile hayatına, özel hayata saldırı ve doğrudan itibar suikastı. Güya bir torbacı var. Bir torbacı yok, bir torba var. O torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Onları sabahın köründe jandarmayla alıyorlar. Bu 19 kişiden 18'inden bir şey çıksa 1'inden çıkmasa nasıl hesap vereceksiniz.

AYRINTILAR GELİYOR...

