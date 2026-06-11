Son dakika... Ünlülere yeni operasyon dalgası: Oyuncu Enis Arıkan gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da olduğu öğrenildi.
Öte yandan operasyonun devam ettiği aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
Ünlülere yönelik bir süredir devam eden soruşturmalara kapsamında son olarak 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler ise, şu şekildeydi:
Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tan Taşcı, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.
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