Yangın çıkmıştı: Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı zararı açıkladı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:45

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:45

Fatih’de bulunan Kapalıçarşı’da geçen Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında, Örücüler kapısı girişi, Astarcı Han'ın 3. katında bulunan işyerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıktığı noktayı inceleyerek açıklamalarda bulunmuştu.

Yangının verdiği hasar, gündüz vakti görüntülendi. Süs eşyası ve çanta üretimi yapan dükkanda çıkan yangın hasara neden oldu. Dükkanın odalarında bulunan eşyaların büyük bir bölümünün kül olduğu görüldü. İki dükkanın zarar gördüğü yangında can kaybı bulunmuyor. Dükkan sahipleri yangının çıkış nedenini bilmediklerini, yetkililerden gelecek raporla birlikte kesin nedenin belli olacağını söylediler.

“SU SAĞLAYICI HİDRANTLAR YERLEŞTİRİLDİ”

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının çıktığı noktada incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporuyla ortaya çıkacağını belirterek, "Burada Astarcı Han'ın 3. katında bir dükkanın içerisinde bir muhtemelen şu odada başlayan bir yangın etrafa yayılıyor. Fakat burada bir 2 dükkan bundan zarar görüyor. Kapalıçarşı'da 2 bin 486 mağaza, 18 han beraber 3 bin 500 mağazanın olduğu geniş bir alanda 2 tane mağazada bu iş oluyor, bitiyor. İtfaiye anında gelip söndürüyor ve olay bitiyor. Tabii burası Kapalı Çarşı olduğu için 562 yıllık bir yer. Olay lokal bir yerden cereyan ediyor. Bizim valilikle beraber yaptırdığımız çatıdaki kiremitlere falan sirayet etmeden balkon gibi görünen yerde buradaki birtakım malzemeler yanıyor. Yani bunların arasında işte çerçeveler var, elbiseler, ahşap şeyler yanıyor. Şu anda Allah'a şükür ki bir can kaybı yok. Mal da Kapalıçarşı ölçeğinde çok büyük bir kayıp yok. Genelde emekle ilgili birtakım kayıplar var. İnşallah onlar da telafi olur. Bu yönetim kurulu 25 tane su sağlayıcı hidrantları Kapalıçarşı'ya yerleştirildi. Bizim talebimiz üzerine oldu. Kapalıçarşı'da anında müdahale imkanlarımız var. 7/24 kameralarla Kapalıçarşı'mız köşe bucak takip ediliyor. Dolayısıyla en ufak bir şey lokal bir halde müdahale ediliyor. Tabii biz dükkanların içerisini 7/24 gözleyemiyoruz genel bir gözlem bu" dedi.

“TARİHİ BİR ZARAR YOK”

Yangının çıktığı noktadaki dükkan sahiplerinden Mehmet Buluttekin, çarşı esnafının SMS’ler ile sürekli bilgilendirdiklerini belirterek, "562 yıllık Kapalıçarşı'da herhangi bir zarar yok. Bu Kapalıçarşı'ya açılan 18 handan bunlar Kapalıçarşı değil. Onun dışındaki 18 handan bir tanesi olan Astarcı Han'ın 3. katı. Dolayısıyla burada tarihi bir zarar yoktur" diye konuştu.