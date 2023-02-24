Son Dakika... Üsküdar'da trafik ışıklarında silahlı saldırı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:52

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:52

Üsküdar'da bugün saat 11.30 sıralarında Koşuyolu Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak'ta iddiaya göre trafik ışıklarında bekleyen otomobilin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi peş peşe ateş etti.

Silahlı saldırıda otomobile 3 kurşun isabet ederken sürücü yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Olayda yara almayan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis kasklı ve silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Erhan Günal, “Sürücü trafik ışıklarında bekliyordu. Motosiklet yanından geçip U dönüşü yaptı. Sonra peş peşe ateş edip aşağıya doğru kaçmaya başladı" dedi.