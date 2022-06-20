Son dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğün deprem meydana geldi.