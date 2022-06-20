Son dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğün deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 17:56:39 TSİ
Enlem : 39.0413 N
Boylam : 43.6860 E
Derinlik : 12.51 km
Detay : https://t.co/XaEDmfP3Hd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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