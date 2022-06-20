Son dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:13
Son dakika: Van'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğün deprem meydana geldi. 


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