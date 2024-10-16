Son Dakika... Yerlikaya'dan depremle ilgili yeni açıklama: 187 vatandaşımız etkilendi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen 5.9 şiddetli depremde 187 kişinin zarar gördüğünü açıkladı.
Malatya?'nın Kale ilçesinde saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem? meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Elazığ, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen ve çevre illeri etkileyen 5.9 şiddetli depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.
Yerlikaya yaptığı açıklamada ''187 vatandaşımız depremden etkilendi, 43 vatandaşımız gözetim altında tutuluyor" dedi.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Kale ilçesinde, saat 10.46’da 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir" denildi.
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