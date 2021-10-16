Son dakika: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Samsun'da yolcu otobüsünün uçuruma devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

AA
16 Ekim 2021 Cumartesi, 09:10
Son dakika: Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
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Samsun Ankara kara yolu 31. kilometresinde İstanbul'dan Trabzon'a giden ve henüz plakası belirlenemeyen yolcu otobüsü uçuruma devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.


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