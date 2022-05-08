Son Dakika: Zafer Partisi'ne operasyonun ardından Özdağ'dan ilk açıklama
Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gözaltına alındığı belirtildi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltı kararının bir afişte yer alan ifadelere ilişkin olduğunu söyledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise yaptığı açıklamada, "Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gece saatlerinde gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Taşkaya, gözaltı kararının bir afişte yer alan ifadelere ilişkin olduğunu belirtti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı tarafından paylaşılan afişte, “Zafer Partisi Gelecek Sığınmacı Kaçaklar Gidecek” yazdığı görüldü.
Taşkaya'nın paylaşımı şu şekilde:
“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakolu'na gitmek için yola çıkmışlardır.”
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Özdağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, 'Zafer Partisi gelecek, sığınmacılar gidecek' sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması ile savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir."
Arnavutköy ilçe başkanımız Adem Şeker, ZAFER PARTİSİ GELECEK SIĞINMACILAR GİDECEK sloganını yazdığı için polis tarafından gözaltına alındı.Halkı kin ve nefrete kışkırtma suçlaması İle savcılığa sevk ediliyor. Zafer Partisi gelecek-Sığınmacılar gidecek suç değil, milli taleptir.— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 8, 2022
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