Zeytinburnu’nda mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir giyim mağazasına motosikletli 2 şahıs tarafından düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Dükkana kurşun yağdırılan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 22:07
Zeytinburnu’nda mağazaya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde gerçekleşti. Motosikletli iki saldırgan bir giyim mağazasına bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda dükkan sahibi Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Yaşar ve yeğeni Nuri Yaşar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Yaşar’ın hayatını kaybettiği Yusuf Yaşar’ın ise tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Saldırı anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, motosikletli saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.


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