Son dakika... Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Transit gemi geçişine kapatıldı
Son dakika... Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Etkili olan sis nedeniyle boğazdan transit gemilerin geçişleri bir süreliğine durduruldu.
Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesini düşürdü.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS) kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 20.15 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
FERİBOT TRAFİĞİNDE AKSAMA YOK
Bölgede hafta başından bu yana etkisini gösteren sisin yoğunluğunu kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama yaşanmıyor.
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