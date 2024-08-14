Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 14 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2024 - 09:25
Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

14 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.14 08:31:54  37.8092   27.0175       15.4      -.-  1.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                   

2024.08.14 08:24:07  35.0933   36.7442        8.9      -.-  3.1  3.2   SURIYE                                           

2024.08.14 08:07:45  37.7368   36.4032       26.7      -.-  1.3  -.-   AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

2024.08.14 07:16:55  38.0855   37.7905        4.5      -.-  2.1  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

2024.08.14 07:11:00  40.3155   24.1513        7.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.08.14 07:10:07  34.8773   24.8615        4.3      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

2024.08.14 06:56:11  40.2893   24.1073       16.0      -.-  3.1  -.-   YUNANISTAN                                     

2024.08.14 06:48:28  35.0515   36.7772       10.4      -.-  2.6  -.-   SURIYE                                         

2024.08.14 05:49:47  40.2372   29.1572        9.3      -.-  2.0  -.-   KAZIKLI-GURSU (BURSA)                             

2024.08.14 05:33:03  39.8642   28.2185       14.2      -.-  1.9  -.-   GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)                      

2024.08.14 05:24:52  39.8122   43.5472        5.2      -.-  2.1  -.-   ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)                          

2024.08.14 05:14:45  38.1562   38.4243        7.8      -.-  2.0  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.08.14 05:05:32  39.5715   25.9623        7.2      -.-  2.9  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          

2024.08.14 04:54:27  35.1065   37.0098        5.2      -.-  4.1  4.0   SURIYE                                            

2024.08.14 04:43:13  38.9475   26.6095        6.9      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2024.08.14 04:39:30  34.7430   24.8903       11.8      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.08.14 04:22:55  38.3692   38.3400        5.0      -.-  1.3  -.-   HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)                         

2024.08.14 04:19:01  37.0765   28.2253       11.3      -.-  2.1  -.-   DERINKUYU-(MUGLA)                                 

2024.08.14 04:17:51  40.1823   33.3998        5.3      -.-  1.6  -.-   KEKLICEK-KALECIK (ANKARA)                         

2024.08.14 04:12:36  39.2435   41.0285        8.7      -.-  1.4  -.-   SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)                      

2024.08.14 03:53:59  38.5528   37.2943       10.2      -.-  1.7  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.08.14 03:50:53  35.6903   25.0717        5.0      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.08.14 03:36:18  38.0988   37.1365        4.9      -.-  2.2  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.14 03:09:52  38.6540   26.6977       11.2      -.-  1.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2024.08.14 02:45:51  38.6358   26.7325        6.3      -.-  2.6  -.-   FOCA (IZMIR)                                     

2024.08.14 01:23:25  40.0047   39.7008        6.3      -.-  2.0  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         

2024.08.14 01:23:04  39.7685   43.5457        4.6      -.-  1.9  -.-   TANYOLU-TASLICAY (AGRI)                           

2024.08.14 01:22:22  35.6790   25.5003       15.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.08.14 01:18:22  35.8088   25.5120       12.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           

2024.08.14 01:13:37  37.7318   33.2452       11.0      -.-  1.4  -.-   AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA)                     

2024.08.14 01:03:47  38.0147   37.5588        5.4      -.-  1.7  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

2024.08.14 01:00:57  40.0112   39.6998        7.2      -.-  1.7  -.-   ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)                         

2024.08.14 00:49:41  38.0517   29.0573       16.4      -.-  1.1  -.-   BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)                       

2024.08.14 00:27:12  37.8740   36.6142        5.7      -.-  2.1  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                            

2024.08.14 00:22:17  38.7913   40.2962        8.6      -.-  2.2  -.-   ATIKKOY-PALU (ELAZIG)                             

2024.08.14 00:08:54  38.9355   38.0350        5.0      -.-  3.0  2.8   ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)                       

2024.08.14 00:06:27  38.0043   37.6887        3.6      -.-  1.8  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                    


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