Son depremler! Denizli'de deprem mi oldu? 10 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Temmuz 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Temmuz 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 10 Temmuz'da meydana gelen depremler...
DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli'nin Çardak ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
Saat 06:19'da meydana gelen depremin 10.64 km derinlikte olduğu bildirildi.
10 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:43:01 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:33:56 -.- 2.1 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)
07:13:51 -.- 2.3 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)
07:01:28 -.- 2.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
06:54:49 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
06:33:26 -.- 3.4 -.- YUNANISTAN
06:19:47 -.- 3.8 -.- GOLCUK-CARDAK (DENIZLI)
06:02:56 -.- 1.5 -.- DERINCE-(HATAY)
05:26:20 -.- 1.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
05:25:53 -.- 2.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)
04:49:56 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
03:05:33 -.- 2.4 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)
02:51:16 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
02:43:21 -.- 3.3 -.- AKDENIZ
02:27:51 -.- 1.9 -.- OZAL-(MALATYA)
02:14:34 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
01:08:50 -.- 1.6 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
00:37:26 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
00:24:56 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
00:20:36 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)
00:10:12 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müslüman o haçı giyemez'
- Bakan Koca açıkladı
- Yargıcın başına gelmeyen kalmadı
- Hande Yener konseri iptal edildi
- Yargıtay'dan emsal ‘kira artış’ kararı
- Para işiyle memleket işi birbirine karıştı
- Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu
- Sigaraya büyük zam!
- Başpehlivan belli oldu!
- Türkiye'nin kuzeyini sağanak esir aldı!