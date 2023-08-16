Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:11

Güncelleme: 16.08.2023 - 09:11

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

16 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:33:46 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:31:12 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:27:54 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

07:12:48 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)

06:48:13 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

06:46:37 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)

05:48:49 -.- 3.2 -.- AKDENIZ

05:44:37 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)

05:44:28 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

05:38:27 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)

05:30:49 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)

05:29:59 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)

04:47:04 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

04:42:28 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:37:15 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)

03:28:55 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:19:57 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:28:02 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

01:59:32 -.- 1.8 -.- DEMIRCIK-(SANLIURFA)

01:45:57 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:21:54 -.- 2.3 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL)

01:15:49 .- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

00:59:54 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)

00:55:13 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

00:38:38 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:19:07 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)

00:17:46 -.- 0.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)