Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
16 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
07:33:46 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:31:12 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:27:54 -.- 2.1 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
07:12:48 -.- 2.5 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
06:48:13 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
06:46:37 -.- 2.4 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)
05:48:49 -.- 3.2 -.- AKDENIZ
05:44:37 -.- 2.4 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)
05:44:28 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
05:38:27 -.- 2.6 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
05:30:49 -.- 2.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
05:29:59 -.- 2.9 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)
04:47:04 -.- 1.2 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
04:42:28 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:37:15 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
03:28:55 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:19:57 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:28:02 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:59:32 -.- 1.8 -.- DEMIRCIK-(SANLIURFA)
01:45:57 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:21:54 -.- 2.3 -.- DOGANCA-GENC (BINGOL)
01:15:49 .- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
00:59:54 -.- 1.9 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
00:55:13 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
00:38:38 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:19:07 -.- 1.6 -.- ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)
00:17:46 -.- 0.9 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- HDP'den yanıt!
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı