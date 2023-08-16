Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:11
Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 16 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

16 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:33:46  -.-  2.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

07:31:12  -.-  2.0  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

07:27:54  -.-  2.1  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

07:12:48  -.-  2.5  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                  

06:48:13  -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

06:46:37  -.-  2.4  -.-   MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG)                   

05:48:49  -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                 

05:44:37  -.-  2.4  -.-   HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN)     

05:44:28  -.-  2.4  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                    

05:38:27  -.-  2.6  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)   

05:30:49  -.-  2.4  -.-   UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        

05:29:59   -.- 2.9  -.-   DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN)                     

04:47:04  -.-  1.2  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        

04:42:28  -.-  1.3  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

03:37:15  -.-  1.5  -.-   TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)                       

03:28:55  -.-  1.8  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

03:19:57  -.-  1.5  -.-   KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

02:28:02  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

01:59:32  -.-  1.8  -.-   DEMIRCIK-(SANLIURFA)                              

01:45:57  -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

01:21:54  -.-  2.3  -.-   DOGANCA-GENC (BINGOL)                             

01:15:49  .-   2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

00:59:54  -.-  1.9  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         

00:55:13  -.-  2.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

00:38:38  -.-  1.3  -.-   AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

00:19:07  -.-  1.6  -.-   ARDICDIBI-GUMUSOVA (DUZCE)                        

00:17:46  -.-  0.9  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            


deprem mi oldu depremler son deprem Son depremler

İlgili Haberler

Hindistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hindistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son Dakika: Ege'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika: Ege'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

En Çok Okunan Haberler