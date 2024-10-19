Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 19 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:41

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

DEPREM MİOLDU?

Saat 10.08'de Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 EKİM SON DEPREMLER

2024.10.19 10:18:27  39.6595   37.3480        4.3      -.-  2.8  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   

2024.10.19 10:08:32  34.9622   26.2773       18.4      -.-  5.0  4.9   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.10.19 09:53:54  38.3058   38.8412        4.8      -.-  2.2  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        

2024.10.19 09:32:12  40.8708   34.7867        4.5      -.-  2.9  -.-   CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)                        

2024.10.19 09:29:09  39.6638   37.3885        6.0      -.-  2.6  -.-   HACIALI-(SIVAS)                                   

2024.10.19 09:25:48  38.2873   38.7285        4.9      -.-  1.8  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       

2024.10.19 08:54:18  38.4262   37.4568        5.4      -.-  2.2  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2024.10.19 08:52:46  38.4572   37.5120        5.0      -.-  3.2  3.3   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          

2024.10.19 08:49:34  39.9693   24.6963        4.5      -.-  3.3  3.6   EGE DENIZI                                        

2024.10.19 08:24:07  38.0578   37.7037        8.0      -.-  2.0  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        

2024.10.19 07:39:06  39.9857   26.0732       10.7      -.-  2.2  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            

2024.10.19 07:32:38  38.3488   38.7965        4.3      -.-  2.1  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            

2024.10.19 06:46:06  38.4048   38.8812       10.8      -.-  2.3  -.-   YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)                          

2024.10.19 06:39:31  38.0510   37.2750        4.9      -.-  1.9  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.19 05:39:07  40.3308   43.1747        5.0      -.-  2.9  -.-   ARSLANIZI-(KARS)                                  

2024.10.19 05:28:13  38.4913   39.2780        5.0      -.-  1.2  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.10.19 05:10:49  38.2303   30.8013       13.0      -.-  1.7  -.-   TASEVI-YALVAC (ISPARTA)                           

2024.10.19 04:38:31  38.5107   43.3623       11.3      -.-  1.3  -.-   VAN                                               

2024.10.19 04:09:29  38.4163   38.7170       10.7      -.-  1.6  -.-   KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)                           

2024.10.19 02:56:16  38.2310   37.3088        1.8      -.-  1.9  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.10.19 02:42:28  38.4335   38.0090        7.2      -.-  1.5  -.-   YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)                      

2024.10.19 01:58:21  38.2173   30.7710        3.0      -.-  3.5  3.5   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       

2024.10.19 01:44:13  38.3813   38.7608        7.3      -.-  2.7  -.-   TEPEKOY-KALE (MALATYA)                            

2024.10.19 00:56:49  39.4992   37.3792       14.7      -.-  1.8  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             

2024.10.19 00:47:04  39.4952   37.3988       16.5      -.-  1.8  -.-   KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)                             

2024.10.19 00:35:17  38.2303   30.1208        2.6      -.-  3.9  3.7   GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)                

2024.10.19 00:05:52  39.6975   37.3923        7.1      -.-  1.9  -.-   AKPINAR-(SIVAS)                 


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