Son depremler! Deprem mi oldu? 19 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 19.10.2024 - 10:41

Güncelleme: 19.10.2024 - 10:41

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Ekim 2024'te meydana gelen depremler...

DEPREM MİOLDU?

Saat 10.08'de Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



19 EKİM SON DEPREMLER

2024.10.19 10:18:27 39.6595 37.3480 4.3 -.- 2.8 -.- HACIALI-(SIVAS)

2024.10.19 10:08:32 34.9622 26.2773 18.4 -.- 5.0 4.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.10.19 09:53:54 38.3058 38.8412 4.8 -.- 2.2 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

2024.10.19 09:32:12 40.8708 34.7867 4.5 -.- 2.9 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM)

2024.10.19 09:29:09 39.6638 37.3885 6.0 -.- 2.6 -.- HACIALI-(SIVAS)

2024.10.19 09:25:48 38.2873 38.7285 4.9 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2024.10.19 08:54:18 38.4262 37.4568 5.4 -.- 2.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2024.10.19 08:52:46 38.4572 37.5120 5.0 -.- 3.2 3.3 YENICE-DARENDE (MALATYA)

2024.10.19 08:49:34 39.9693 24.6963 4.5 -.- 3.3 3.6 EGE DENIZI

2024.10.19 08:24:07 38.0578 37.7037 8.0 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.10.19 07:39:06 39.9857 26.0732 10.7 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.10.19 07:32:38 38.3488 38.7965 4.3 -.- 2.1 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

2024.10.19 06:46:06 38.4048 38.8812 10.8 -.- 2.3 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG)

2024.10.19 06:39:31 38.0510 37.2750 4.9 -.- 1.9 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.10.19 05:39:07 40.3308 43.1747 5.0 -.- 2.9 -.- ARSLANIZI-(KARS)

2024.10.19 05:28:13 38.4913 39.2780 5.0 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

2024.10.19 05:10:49 38.2303 30.8013 13.0 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA)

2024.10.19 04:38:31 38.5107 43.3623 11.3 -.- 1.3 -.- VAN

2024.10.19 04:09:29 38.4163 38.7170 10.7 -.- 1.6 -.- KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)

2024.10.19 02:56:16 38.2310 37.3088 1.8 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.19 02:42:28 38.4335 38.0090 7.2 -.- 1.5 -.- YALINBUDAK-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.19 01:58:21 38.2173 30.7710 3.0 -.- 3.5 3.5 GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)

2024.10.19 01:44:13 38.3813 38.7608 7.3 -.- 2.7 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)

2024.10.19 00:56:49 39.4992 37.3792 14.7 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)

2024.10.19 00:47:04 39.4952 37.3988 16.5 -.- 1.8 -.- KAPUKAYA-ULAS (SIVAS)

2024.10.19 00:35:17 38.2303 30.1208 2.6 -.- 3.9 3.7 GULYAZI-KIZILOREN (AFYONKARAHISAR)

2024.10.19 00:05:52 39.6975 37.3923 7.1 -.- 1.9 -.- AKPINAR-(SIVAS)