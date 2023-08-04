Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:33
Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:26:13 -.-  1.9  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

08:21:57 -.-  2.6  -.-   SURIYE                                            

07:16:07 -.-  2.6  -.-   KARADENIZ                                         

06:18:33 -.-  2.1  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

06:11:02 -.-  2.1  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

05:31:38 -.-  1.9  -.-   TANISIK-(MALATYA)                                 

05:24:37 -.-  2.0  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

05:04:38 -.-  1.7  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         

05:03:54 -.-  1.7  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

04:21:20 -.-  2.3  -.-   NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI)                         

04:09:55 -.-  1.8  -.-   FATIH-(MALATYA)                                   

03:55:16 -.-  1.9  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)                                

03:19:39 -.-  2.5  -.-   YUNANISTAN                                        

03:01:19 -.-  3.2  3.2   SELIMIYE-(OSMANIYE)                               

02:33:09 -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

02:27:09 -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

02:18:30 -.-  1.8  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

01:52:03 -.-  2.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

01:51:40 -.-  1.9  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

01:26:01 -.-  2.1  -.-   KAYIKOY-(ISPARTA)                                 

01:05:36 -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

00:39:02 -.-  2.0  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

00:20:54 -.-  1.4  -.-   ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)                         

00:03:14 -.-  1.5  -.-   EBRISIM-ALADAG (ADANA) 


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