Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 4 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
4 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:26:13 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
08:21:57 -.- 2.6 -.- SURIYE
07:16:07 -.- 2.6 -.- KARADENIZ
06:18:33 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA)
06:11:02 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA)
05:31:38 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA)
05:24:37 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:04:38 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
05:03:54 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:21:20 -.- 2.3 -.- NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI)
04:09:55 -.- 1.8 -.- FATIH-(MALATYA)
03:55:16 -.- 1.9 -.- ELMALI-ULA (MUGLA)
03:19:39 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
03:01:19 -.- 3.2 3.2 SELIMIYE-(OSMANIYE)
02:33:09 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:27:09 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:18:30 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:52:03 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:51:40 -.- 1.9 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
01:26:01 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA)
01:05:36 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:39:02 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:20:54 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)
00:03:14 -.- 1.5 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)
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