Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Manisa, Malatya, Denizli'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 5 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
5 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:58:42 -.- 2.3 -.- TURFANDA-(HATAY)
08:57:22 -.- 2.6 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY)
08:30:34 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:28:52 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)
07:26:59 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:26:29 -.- 2.7 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:15:44 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
05:56:33 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS)
05:45:19 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
05:42:23 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)
05:29:24 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
05:09:57 -.- 2.0 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY)
04:39:37 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
04:08:28 -.- 3.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)
04:04:22 -.- 2.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
03:47:26 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
03:42:00 -.- 1.4 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)
03:27:31 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)
03:22:38 -.- 1.5 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
02:25:47 -.- 2.2 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
01:58:06 -.- 2.9 -.- KESECIK-(HATAY)
01:44:22 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
00:54:08 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:40:43 -.- 2.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
00:37:04 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
00:35:47 -.- 1.6 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:33:08 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
00:28:58 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
00:22:32 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI)
00:13:36 -.- 2.0 -.- SACAKLI-(HATAY)
00:12:59 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA)
00:05:52 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS)
00:05:40 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
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