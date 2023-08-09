Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
9 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:32:33 -.- 3.0 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY)
08:20:55 -.- 1.4 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)
08:10:21 - -.2.3 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
07:24:26 -.- 1.6 -.- YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)
07:09:04 -.- 2.1 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)
07:02:41 -.- 1.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:01:34 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
06:49:43 -.- 1.8 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:46:07 -.- 2.4 -.- BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)
06:36:24 -.- 2.5 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
06:29:52 -.- 2.4 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ)
06:07:48 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:05:59 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
06:02:58 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
05:59:02 -.- 1.2 -.- CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA)
05:53:39 -.- 1.6 -.- KUZEYTEPE-(HATAY)
05:35:56 -.- 3.3 -.- SURIYE
05:15:12 -.- 1.5 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:43:20 -.- 1.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
04:23:39 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)
04:08:44 -.- 1.7 -.- KEPEZ-(SANLIURFA)
03:49:24 -.- 1.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)
03:41:45 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:37:43 -.- 1.8 -.- NURDAGI (GAZIANTEP)
03:28:22 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
03:22:09 -.- 1.2 -.- HARMANDALI-AKHISAR (MANISA)
03:02:52 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:29:19 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:27:17 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
01:57:03 -.- 1.9 -.- BASARAN-ESKIL (AKSARAY)
01:42:52 -.- 2.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA)
01:36:19 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
01:34:14 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
01:22:57 -.- 1.7 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)
01:18:34 -.- 1.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)
00:48:36 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
00:47:39 -.- 1.4 -.- KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)
00:12:05 -.- 1.4 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
00:07:15 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
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