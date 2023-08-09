Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Ağustos 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Ağustos 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 09:23
Son depremler! Deprem mi oldu? 9 Ağustos 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Sivas, Malatya, İzmir'de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

9 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:32:33   -.-  3.0  -.-   ENEK-ALTINOZU (HATAY)                             

08:20:55  -.-  1.4  -.-   AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY)                         

 08:10:21  - -.2.3  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                           

 07:24:26  -.-  1.6  -.-   YILANHOYUK-GURUN (SIVAS)                          

 07:09:04  -.-  2.1  -.-   BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY)                         

 07:02:41   -.-  1.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

 07:01:34  -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 06:49:43  -.-  1.8  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

 06:46:07  -.-  2.4  -.-   BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       

 06:36:24  -.-  2.5  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                         

 06:29:52   -.-  2.4  -.-   TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ)                    

 06:07:48  -.-  1.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 06:05:59  -.-  2.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

 06:02:58  -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

 05:59:02  -.-  1.2  -.-   CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA)                         

 05:53:39  -.-  1.6  -.-   KUZEYTEPE-(HATAY)                                 

 05:35:56 -.-  3.3  -.-   SURIYE                                            

 05:15:12  -.-  1.5  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

 04:43:20  -.-  1.6  -.-   ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    

 04:23:39  -.-  1.7  -.-   ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA)                        

 04:08:44  -.-  1.7  -.-   KEPEZ-(SANLIURFA)                                 

 03:49:24  -.-  1.1  -.-   CEVIZDERE-(ELAZIG)                                

 03:41:45   -.-  1.1  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

 03:37:43  -.-  1.8  -.-   NURDAGI (GAZIANTEP)                               

 03:28:22  -.-  1.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        

 03:22:09  -.-  1.2  -.-   HARMANDALI-AKHISAR (MANISA)                       

 03:02:52  -.-  1.2  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

 02:29:19  -.-  1.6  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

 02:27:17  -.-  1.2  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                

 01:57:03  -.-  1.9  -.-   BASARAN-ESKIL (AKSARAY)                           

 01:42:52 -.-  2.0  -.-   KARAGOZ-(MALATYA)                                 

 01:36:19   -.-  1.4  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

 01:34:14  -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           

 01:22:57  -.-  1.7  -.-   AYVAZ-CARDAK (DENIZLI)                            

 01:18:34   -.-  1.3  -.-   KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS)                         

 00:48:36  -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

 00:47:39  -.-  1.4  -.-   KAYADIBI-AKCADAG (MALATYA)                        

 00:12:05  -.-  1.4  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               

 00:07:15   -.-  1.4  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)        


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