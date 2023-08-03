Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 3 Ağustos 3033 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ağustos 3033 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ağustos 3033 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu?" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...
3 AĞUSTOS TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:52:53 -.- 2.1 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)
08:22:24 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
08:07:40 -.- 1.3 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA)
08:03:29 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
07:56:15 -.- 4.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
07:45:54 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:38:09 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)
07:21:46 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:15:44 -.- 3.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
07:05:05 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU)
07:01:12 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:52:44 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:46:08 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06:45:40 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
06:26:58 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:12:56 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:12:41 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS)
06:04:36 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:55:43 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:53:01 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)
05:42:06 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)
05:38:33 -.- 1.1 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR)
05:18:43 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:58:38 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
04:55:02 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:34:49 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
04:05:25 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
04:03:00 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)
03:28:08 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
03:24:38 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)
03:18:20 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
03:17:50 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR)
03:15:59 -.- 1.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)
03:05:04 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)
03:04:19 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
02:59:12 -.- 1.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)
02:44:11 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
02:36:00 -.- 1.3 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)
02:32:23 -.- 1.3 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)
02:20:23 -.- 3.1 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)
01:36:50 -.- 0.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)
01:31:48 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
01:28:46 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)
01:11:37 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
00:55:27 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:51:14 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
00:32:44 -.- 1.6 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)
00:15:01 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
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