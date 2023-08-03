Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 3 Ağustos 3033 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Ağustos 3033 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 3 Ağustos 3033 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:30
Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 3 Ağustos 3033 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu?" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

3 AĞUSTOS TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:52:53 -.-  2.1  -.-   ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)                          

08:22:24 -.-  1.5  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

08:07:40 -.-  1.3  -.-   GEDIKLI-KOZAN (ADANA)                    

08:03:29 -.-  1.4  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         

07:56:15 -.-  4.2  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     

07:45:54 -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

07:38:09 -.-  1.5  -.-   BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)                       

07:21:46 -.-  1.5  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

07:15:44 -.-  3.8  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        

07:05:05 -.-  1.9  -.-   KOZLU-(BOLU)                                      

07:01:12 -.-  1.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:52:44 -.-  1.5  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

06:46:08 -.-  2.1  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

06:45:40 -.-  2.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  

06:26:58 -.-  1.5  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:12:56 -.-  1.3  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:12:41 -.-  1.7  -.-   DIREKTASI-(BITLIS)                                

06:04:36 -.-  1.6  -.-   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

05:55:43 -.-  1.3  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:53:01 -.-  1.6  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                

05:42:06 -.-  1.3  -.-   SEHSUVAR-(ELAZIG)                                 

05:38:33 -.-  1.1  -.-   KADIOVACIK-URLA (IZMIR)                           

05:18:43 -.-  4.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

04:58:38 -.-  1.5  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                             

04:55:02 -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

04:34:49 -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

04:05:25 -.-  2.4  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

04:03:00 -.-  1.0  -.-   CALTI-SELCUKLU (KONYA)                            

03:28:08 -.-  0.9  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

03:24:38 -.-  1.6  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   

03:18:20 -.-  1.4  -.-   KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)                           

03:17:50 -.-  1.2  -.-   BUCA (IZMIR)                                      

03:15:59 -.-  1.4  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        

03:05:04 -.-  1.4  -.-   KUSADASI (AYDIN)                                  

03:04:19 -.-  0.8  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

02:59:12 -.-  1.2  -.-   HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

02:44:11 -.-  1.3  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

02:36:00 -.-  1.3  -.-   ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)                       

02:32:23 -.-  1.3  -.-   YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)                         

02:20:23 -.-  3.1  -.-   CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)                      

01:36:50 -.-  0.6  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)                          

01:31:48 -.-  1.6  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                

01:28:46 -.-  1.3  -.-   CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)                       

01:11:37 -.-  1.3  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

00:55:27 -.-  1.6  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

00:51:14 -.-  2.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

00:32:44 -.-  1.6  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                       

00:15:01 -.-  2.6  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     


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