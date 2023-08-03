Son depremler! Malatya'da deprem mi oldu? 3 Ağustos 3033 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:30

Güncelleme: 03.08.2023 - 09:30

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu?" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 3 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

3 AĞUSTOS TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:52:53 -.- 2.1 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA)

08:22:24 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

08:07:40 -.- 1.3 -.- GEDIKLI-KOZAN (ADANA)

08:03:29 -.- 1.4 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

07:56:15 -.- 4.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

07:45:54 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

07:38:09 -.- 1.5 -.- BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA)

07:21:46 -.- 1.5 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

07:15:44 -.- 3.8 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)

07:05:05 -.- 1.9 -.- KOZLU-(BOLU)

07:01:12 -.- 1.9 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:52:44 -.- 1.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

06:46:08 -.- 2.1 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

06:45:40 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

06:26:58 -.- 1.5 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:12:56 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:12:41 -.- 1.7 -.- DIREKTASI-(BITLIS)

06:04:36 -.- 1.6 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:55:43 -.- 1.3 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:53:01 -.- 1.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA)

05:42:06 -.- 1.3 -.- SEHSUVAR-(ELAZIG)

05:38:33 -.- 1.1 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR)

05:18:43 -.- 4.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

04:58:38 -.- 1.5 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)

04:55:02 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:34:49 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

04:05:25 -.- 2.4 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

04:03:00 -.- 1.0 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA)

03:28:08 -.- 0.9 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

03:24:38 -.- 1.6 -.- KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)

03:18:20 -.- 1.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)

03:17:50 -.- 1.2 -.- BUCA (IZMIR)

03:15:59 -.- 1.4 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)

03:05:04 -.- 1.4 -.- KUSADASI (AYDIN)

03:04:19 -.- 0.8 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

02:59:12 -.- 1.2 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN)

02:44:11 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

02:36:00 -.- 1.3 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN)

02:32:23 -.- 1.3 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)

02:20:23 -.- 3.1 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN)

01:36:50 -.- 0.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

01:31:48 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

01:28:46 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY)

01:11:37 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

00:55:27 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:51:14 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

00:32:44 -.- 1.6 -.- HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)

00:15:01 -.- 2.6 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)