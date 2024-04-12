Son yağmurlar yüzleri güldürdü: Van'da 21 yılın mart ayı yağış rekoru

Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 12.04.2024 - 10:59

Yağışların azlığı ve artan buharlaşma ile birlikte kuraklığın yaşandığı Van'da geçen yaz aylarında baraj seviyeleri oldukça düştü.

Enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan kentteki 4 baraj gölünden 2'sinin su seviyesi ise alarm vermeye başlayarak, kısıntılı sulama sürecine girildi.

Van'da bir yıl içinde metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 451 kilogram oldu.

Bu veri ile Van, Türkiye ortalamasının altında kaldı. DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, gelen yağışların israf edilmeden depolanması gerektiğini dile getirerek, "Türkiye genelinin altında bir yağış aldığından suya fazlasıyla sahip çıkmamız elzem. Van'da hangi dönemlerde bu yağışlar oluyor, dediğimizde ortalama yüzde 60'ını kış ve ilkbahar dönemlerinde alıyoruz. Özellikle son 10 yıl içerisindeki yağışlarla bugünü karşılaştırdığımızda şu gerçeği görüyoruz. Son 10 yıl içindeki yağışlarımızda barajlarımızdaki doluluk olranı, ne yazık ki yüzde 100'e ulaşmamış. İşletmedeki barajlarımız yüzde 100 dolu olmadığından tarımsal sahada hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımız su azlığı nedeniyle sorunlar yaşamıştır" ifadelerini kullandı.

'BEREKETLİ YIL ÖNGÖRÜYORUZ'

Son 10 yıldır barajların yüzde yüz dolmadığı kentte, bu yıl mart ayı yağışları son 21 yılın rekorunu kırarak yüz güldürdü.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, 2003 yılının Mart ayında 84 milimetre civarında yağış görüldüğünü ve bu yağışın rekor olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Şahna, "Ancak 2024 Mart ayı itibarıyla 87 milimetrenin üzerinde yağış yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu mart ayındaki yağış ve önümüzde beklenen yağışların da gelmesiyle özellikle yaz aylarında barajların ya da meraların bulunduğu bölgelerde gerek tarım gerekse hayvancılıkta olumlu hizmetlerin olacağı bereketli bir yıl öngörüyoruz" dedi.

Van'da bulunan 4 barajın tamamının yüzde yüz dolulukları dikkate alındığında şu anda 482 milyon metreküplük depolama alanına sahip olunduğunu belirten Şahna, "Barajlarımızın tamamının ortalaması yüzde 36 seviyesinde yani 172 milyon metreküp suyu depolamış durumdayız. Barajlarımızın etrafı karla kaplı olduğundan önümüzdeki günlerde karın erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarımızın da yükseleceğini temenni ediyoruz. Barajlarımıza baktığımız zaman Erciş sınırlarındaki Koçköprü Barajı geçen yıl bu zamanlarda yüzde 9 seviyelerindeyken bu sene yüzde 29 seviyelerinde. Sarımehmet Barajı 2023 yılının Mart ayında yüzde 13 seviyelerindeyken bu sene aynı anda yüzde 16 seviyelerinde. Zernek Barajı geçen yıl aynı ayda yüzde 29 seviyelerindeyken bu sene yüzde 49 seviyelerinde. Yine Erciş İlçesinde Morgedik Barajı geçen yıl yüzde 14 iken bu sene yüzde 19 seviyelerinde. Yani ayrı ayrı havzalarda olmasına rağmen su hareketlerinin olumlu olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.