Sörf tahtasına gizlenmiş 4 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından Türkiye'ye sörf tahtası içinde kokain sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yurt dışından sörf tahtalarının içine gizlenmiş vaziyette kokain getirerek İstanbul genelinde satacağı bilgisini aldı.
Alınan bilgi kapsamında araştırmalara başlayan ekipler, yabancı uyruklu şüphelinin yurt dışından Türkiye'ye turist gibi geleceği, uyuşturucu maddeyi gizlediği sörf tahtalarını uçağın bagaj kısmına paketleyerek koyacağını ve diğer şüphelinin kendisini Türkiye'de karşılayacağı bilgisini elde etti.
HAVALİMANINDA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Uçak İstanbul Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra bagaj bölümündeki sörf tahtalarını bir şüphelinin aldığının tespit eden ekipler, şüphelileri yakaladı. Operasyonda, sörf tahtaları arasına gizlenmiş 4 kilo kokain ele geçirildi.
Yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma devam ediyor.
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