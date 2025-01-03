DEM Parti'den 2024'ün son günü dikkat çeken kanun teklifi: Abdullah Öcalan'a 'örtülü af' mı?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 11:42

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:43

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a Meclis’te silahları bırakma çağrısı yapma girişimiyle başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle somutlaşan süreç sürerken, DEM Parti'den dikkat çeken bir kanun teklifi geldi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Arslan tarafından hazırlanan kanun teklifi, 31 Aralık 2024’te TBMM Adalet Komisyonu’na sevk edildi.

Söz konusu kanun teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“Adli Tıp raporlarında, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyeceği, belirtilen mahkumlar için savcılıklar ve kolluk güçlerince verilen ‘tehlikelilik’ ifadesine dayanılarak tahliyeler engellenmektedir. Hasta tutuklu ve hükümlülerin ceza erteleme veya tahliyesinde son kararın kolluk güçlerinin insafına bırakılması ve bağımsız kurumların denetleyici olamaması nedeniyle, hak ihlalleri yaşanmaktadır. Cumhuriyet savcılarına verilen takdir yetkisi kaldırılmalı, hastane raporları esas alınmalıdır.”

Teklif sahibi DEM Partili Aslan bütçe görüşmeleri sırasında “Sayın Öcalan’ın özgürlüğüne ve fikirlerine ses verin” demişti.

UMUT HAKKI NEDİR?

DEM Parti, Anayasa değişikliği tartışmalarının yaşandığı geçen yıl Ekim ayında da ‘umut hakkı’ yasa teklifi hazırlayarak TBMM’ye sunmuştu. Teklif ile ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olup cezaevinde 25 yılı dolduranlara koşullu salıverme istendi.

16 Şubat 1999’dan bu yana cezaevinde bulunan PKK elebaşı Öcalan da bu süreyi doldurduğu için, kapsama giriyor.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin hazırladığı teklif ile Terörle Mücadele ve Ceza-Güvenlik Tedbirleri kanunlarında değişiklik öngörülüyor. Yasaya, “Haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin veya ölüm cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse dönüştürülenlerin cezalarının infazının 25. yılından başlayarak, koşullu salıverilme değerlendirmesi yapılır’’ hükmü ekleniyor.