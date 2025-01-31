Sosyal medya üzerinden bandrolsüz sigara satışına suçüstü!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sosyal medya üzerinden bandrolsüz sigara satışı yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, şüphelinin evinde 187 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Sosyal medya üzerinden bandrolsüz sigara satışına suçüstü!
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:26

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sanal devriye sırasında M.E. adlı şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden bandrolsüz sigara satışı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin Kuşadası ilçesinde bulunan ikametinde Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalarda; 187 adet bandrolsüz kaçak sigara, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #Bandrol #kaçak #Sigara #sosyal medya

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