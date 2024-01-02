Sosyal medyada gündem oldu: ‘Tokat atan Oğuzhan Toksun tutuklansın’

AKP’ye yakın dernek ve vakıfları düzenlediği yürüyüşte elinde ‘Tevhid’ bayrağı taşıyan İsmail Aydemir isimli şahsı darbeden Ege Akersoy'a tokat attığı iddia edilen Oğuzhan Toksun sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:28
Sosyal medyada gündem oldu: ‘Tokat atan Oğuzhan Toksun tutuklansın’
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Dün Galata Köprüsü'nde iktidara yakın vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi düzenlendi. 

Söz konusu mitinge katılan ve elinde ‘Tevhid’ bayrağı bulunan İsmail Aydemir,  Ege Akersoy tarafından darbedilmişti. 

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ege Akersoy'a polis ekiplerince müdahale edilirken Akersoy'a Oğuzhan Toksun isimli bir şahsın tokat attığı iddia edildi.

Sosyal medyada tartışılan olayda #OğuzhanToksunTutuklansın etiketiyle yapılan paylaşımlar gündeme oturdu.

Gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:


AKP Miting tevhid bayrağı tutuklama

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