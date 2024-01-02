Sosyal medyada gündem oldu: ‘Tokat atan Oğuzhan Toksun tutuklansın’
AKP’ye yakın dernek ve vakıfları düzenlediği yürüyüşte elinde ‘Tevhid’ bayrağı taşıyan İsmail Aydemir isimli şahsı darbeden Ege Akersoy'a tokat attığı iddia edilen Oğuzhan Toksun sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dün Galata Köprüsü'nde iktidara yakın vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi düzenlendi.
Söz konusu mitinge katılan ve elinde ‘Tevhid’ bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Ege Akersoy tarafından darbedilmişti.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ege Akersoy'a polis ekiplerince müdahale edilirken Akersoy'a Oğuzhan Toksun isimli bir şahsın tokat attığı iddia edildi.
Sosyal medyada tartışılan olayda #OğuzhanToksunTutuklansın etiketiyle yapılan paylaşımlar gündeme oturdu.
Gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
“Türkiye Cumhuriyeti’nde” hilafet bayrağı taşıyan şahsa yumruk attığı için gencecik bir vatan evladı tutuklanıyorsa eğer ona tokat atan ne idüğü belirsiz tip de tutuklansın! #oguzhantoksuntutuklansın pic.twitter.com/pNAAN4kHBp— Zeliha Çevik (@Zelcevik) January 2, 2024
Muhalefet partilerinin avukat orduları Ege’yi polisin yanında darp eden bu lavuğu tutuklatana kadar evlerine dönmesin. #OğuzhanToksunTutuklansın pic.twitter.com/H9Ct8uzW30— Yusuf Elmas (@YusufElmas) January 2, 2024
Ege’ye Tokat atan bu şahıs da tutuklanacak mı? @AliYerlikaya #oguzhantoksuntutuklansın pic.twitter.com/lG1j5ImQnP— E.Nisa Çakır (@enisackr) January 2, 2024
Polisin yanında Türk milliyetçisi gence tokat atan #OğuzhanToksunTutuklansın pic.twitter.com/XQnaahiFmc— Dr. Yaşar SARIOĞLU (@yasar_1975) January 2, 2024
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