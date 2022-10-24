Sosyal medyada gündem olmuştu: Parayla rapor yazan hekim açığa alındı
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldığını ve hekimin açığa alındığını bildirdi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur."
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