Evde şüpheli ölüm: 'Başsavcılıktan Duygu Bozkurtlar' açıklaması
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Duygu Bozkurtlar isimli kadının ölü bulunmasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir yazılı açıklama yapıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Deniz Mahallesi'nde yaşayan Duygu Bozkurtlar (37), evinde arkadaşı tarafından hareketsiz bulununca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurtlar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberle Gaziantep'ten Antalya’ya gelen anne Gönül Bozkurtlar, kızının cinayete kurban gittiğini iddia etti.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Duygu Bozkurtlar’ın ölümüyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
İki gün önce Duygu Bozkurtlar’ın Muratpaşa ilçesinden baygın ve çıplak halde hastaneye getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Duygu Bozkurtlar isimli kadının kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla klasik otopsi işlemi aynı gün ifa edilmiştir. Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığınca hazırlanan ön raporda, ölenin vücudunda bizatihi ölüme neden olabilecek darp, cebir izi veya cinsel saldırıya maruz kaldığına ilişkin travmatik bulguların bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ölenin hamile olması ve olayın özellikleri itibariyle kesin ölüm sebebinin tespiti maksadıyla histopatolojik inceleme yapılmak üzere gerekli doku örnekleri alınmış, ayrıca fetüs üzerinde de babalık bağının tespiti maksadıyla gerekli örnekler alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
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