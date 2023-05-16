Sosyal medyada 'oy kaydırma' itirazları: '#OylarYenidenSayılsın' etiketi gündem oldu

Yayınlanma: 16.05.2023 - 18:06

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:25

14 Mayıs seçimlerinin üzerinden geçen ikinci günde, YSK’nin sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması ve sandık sonuç tutanakları ile karşılaştırılmalar yapılması sonucunda çok sayıda oyun YSK’nin sistemine ‘yanlış’ geçirildiği bildiriliyor.

Yurttaşlar, CHP’nin YSK verilerini paylaştığı sts.chp.org.tr sitesindeki oylarla sandık sonuç tutanakları arasında yapılan karşılaştırmaları sosyal medyadan paylaşıyor. Yapılan paylaşımlarda, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı sandıklarda oyların sisteme yanlış girildiğine dair iddialar yer alıyor.

BORNOVA’DA CHP VE İYİ PARTİ’NİN OYLARININ SİLİNDİĞİ SANDIK

BirGün’ün İzmir Bornova’daki bir sandıkta yaptığı incelemede de oyların yanlış girildiği anlaşılıyor. CHP’nin YSK verilerini açtığı sistemde, Bornova’daki 1033 nolu sandıkta CHP 49, AKP 58 İYİ Parti 1, Yeşil Sol Parti 24, MHP 13 oy almış görünüyor. Ancak sandık sonuç tutanağına göre CHP 147, İYİ Parti 49 oy almış.

CHP'DEN BİLGİLENDİRME: İTİRAZLAR YAPILDI

CHP'li Muharrem Erkek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilgili itirazları gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bilgilendirme: Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Herbir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

BİLGİLENDİRME:



??Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi.

??YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı.

??Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır.

??Herbir oyun takipçisi olmaya devam… — Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 16, 2023

YAVAŞ: SORUNLU GÖZÜKEN TÜM SANDIKLARA İTİRAZ YAPIYORUZ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz" dedi.

Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin.https://t.co/6RZRFu8JxV — Mansur Yavaş 2023 ???? (@mansuryavas23) May 16, 2023

'OY KAYDIRMA' İDDİALARI...

Diken gazetesi Ankara Temsilcisi Altan Sancar da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sandıkların kaydı sırasında çok sayıda oy kaydırmasının yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi.

Parlamento seçimindeki oy girişlerinde yapılan kaydırmalar sonuçları ve haliyle dağılımı etkileyecek düzeyde görünüyor. Sabahtan bu yana yeni kaydırmalar ortaya çıkıyor. Muhalefet ikinci tur için avantaj elde etmek istiyorsa bunun üzerinde durmalı. pic.twitter.com/rvuCYt3k5a — Altan Sancar (@altansancarr) May 16, 2023

DİYARBAKIR BİSMİL'DE SANDIKLAR İNCELENDİ

Öte yandan teyit.org da, sosyal medyada çokça paylaşılan Diyarbakır Bismil’deki sandığın durumunu inceledi. YSK’nin kesin sonuçları ve tutanakları henüz erişime açmadığı belirtilen incelemede, buna rağmen eldeki mevcut verilerin tutarsız olduğu belirtildi.

Diyarbakır Bismil'de 233 YSP oyunun MHP'ye yazıldığı iddiası hakkında bildiklerimiz ?? pic.twitter.com/aVs53xsho0 — Teyit (@teyitorg) May 16, 2023

AKP'DEN ŞANLIURFA AÇIKLAMASI

Yapılan yoğun itirazlar sonucu YSP'nin, Şanlıurfa'da AKP'den bir vekil aldığı iddia edildi. Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine AKP Urfa İl Örgütü'nden şu açıklama yapıldı:

"Sosyal medyada Partimizin Şanlıurfa’da ki Milletvekili sayısının düştüğüne dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan itirazlar reddedilmiş olup, AK Partimizin Milletvekili sayısı 8 olarak kesinleşmiştir."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Twitter'da birçok farklı sandığa ilişkin paylaşılan 'oy kaydırma'larının ardından "#oylaryenidensayılsın" etiketi de ülke gündeminde ilk sıraya yerleşti.

ankara çankaya'da sandık usulsüzlüğüne bir örnek. pic.twitter.com/MJbIr298r8 — fırat (@firatfstk) May 16, 2023

İstanbul Sultangazi:

1374 nolu sandık



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 262 olan oyu, YSK'ya 76 olarak yanlış girilmiş! pic.twitter.com/ViIvH5h5Ex — Cemil Çiçek (@avcemilcicek) May 16, 2023

Öte yandan Twitter'da "#yskitirazsüresiniuzat" etiketine de 60 binden fazla tweet atıldı ve etiket ülke gündeminin ikinci sırasına yerleşti.

HDP’Lİ TİRYAKİ'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiaların çok sayıda benzeri sosyal medyada tartışılırken konuya ilişkin konuşan HDP YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, "Henüz herhangi bir kentte milletvekili dağılımına etki edecek kadar bir sonuca ulaşabilmiş değiliz" dedi.

YEŞİL SOL'DAN DA TEPKİ

Yeşil Sol Parti de “#YeşilSolPartininOylarıNerede” etiketiyle yaptığı paylaşımda konuya dair şu ifadeleri kullandı: “Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir!” paylaşımında bulundu.