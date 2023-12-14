Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret eden zanlı tutuklandı!

İstanbul'da, sosyal medya hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 14:51
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Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Atatürk'e hakaret eden O.A. adlı zanlı hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan O.A.'nın tutuklanmasına karar verildi.


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