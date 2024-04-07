Sosyal medyadan duyurdu: Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!
Mahalli İdareler Genel Seçiminde Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız israfın önüne geçeceklerini belirterek, makam aracını satışa çıkardıklarını açıkladı.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 11 bin 439 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yıldız, yaptığı açıklamada "Seçim öncesi söz vermiştik. ’İsrafı bitireceğiz’ demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. Belediye şirketimize ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
31 Mart haberleri başkan haberleri belediye haberleri Geyve haberleri marka haberleri otomobil haberleri Satış haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
- 'Başkanlık katı 6 bin metrekare, jakuzi, oda, oda, oda'
- Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı
- 'Yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız'
- Eski danışmanından Akşener'e sert tepki
- YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
- Mevduat faizi sert yükseldi
- İmamoğlu’nun Anıtkabir’deki konuşması engellendi
- Kasadaki para 642 bin borç 125 milyon!
- Ali Yerlikaya'dan İsrail protestosuna ilişkin açıklama