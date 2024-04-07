Sosyal medyadan duyurdu: Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!

Mahalli İdareler Genel Seçiminde Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız israfın önüne geçeceklerini belirterek, makam aracını satışa çıkardıklarını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 11:05
Sosyal medyadan duyurdu: Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı!
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 11 bin 439 oy alarak Yeniden Refah Partisi’nden Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yıldız, yaptığı açıklamada "Seçim öncesi söz vermiştik. ’İsrafı bitireceğiz’ demiştik. Belediyemizde tasarrufa başkanlık makam araçlarından başlıyoruz. Belediye şirketimize ait olan Mercedes marka otomobil için satış kararı aldık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


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