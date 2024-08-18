Sosyal medyanın gündeminde: Eski Bakan Sema Ramazanoğlu, yer kapma yarışını kazanamamış!

Yayınlanma: 18.08.2024 - 19:19

Güncelleme: 18.08.2024 - 19:21

AKP’nin 23. kuruluş yıldönümü özel bir etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe eski ve yeni pek çok bakan da katıldı. Etkinlikte çekilen hatıra fotoğrafı ise ilginç görüntülere yol açtı.

Tüm partililerin sahneye çıkmasının ardından tek tek izin isteyerek kendisine fotoğraf karesinde yer arayan Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun çabası karşılık bulamadı. Ramazanoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir yerde kendisine yer bulamadı.

Ramazanoğlu’nun kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"BİR KERE OLMASI KARALAMA GEREKÇESİ OLAMAZ" AÇIKLAMASI!

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Ensar Vakfı'nın evlerinde gerçekleşen tecavüz skandalıyla ilgili yaptığı "Bir kere olması karalamak için gerekçe olamaz" açıklamasıyla kamuoyunun hafızasında yer edinmişti.