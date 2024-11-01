Sosyal medyaya not bırakan 20 yaşındaki genç intihar etti

Mardin'de bir genç, sosyal medya hesabından not bırakarak intihar etti. Gencin notunda, "Umarım hepiniz istediğiniz yere varır, hep mutlu olursunuz. Hakkınızı helal edin, mutluluklar" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyaya not bırakan 20 yaşındaki genç intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 22:34

Edinilen bilgiye göre olay, Kızıltepe ilçesi Atmaca Mahallesi'nde meydana geldi.

20 yaşındaki İ.A., dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi sonrası odasında yakınları tarafından yerde kanlar içerisinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.A.'nın neden intihar ettiği henüz netlik kazanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İ.A.'nın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından ''Umarım hepiniz istediğiniz yere varır, hep mutlu olursunuz. Hakkınızı helal edin, mutluluklar'' şeklinde paylaşımda bulunduğu görüldü.


Etiketler: #intihar #sosyal medya #polis

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