Sosyalist Enternasyonal'den 'mutlak butlan' açıklaması: 'Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir'

22.05.2026 08:07:00
Güncellenme:
ANKA
Sosyalist Enternasyonal, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin istinaf kararına tepki göstererek, "Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir" ifadelerinin yer aldığı bir açıklama yayımladı.

Sosyalist Enternasyonal tarafından yayımlanan açıklamada, CHP liderliğine ilişkin son yargı kararından "son derece endişe duyulduğu" belirtilerek, Türkiye’deki istinaf mahkemesinin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan tüm kararları geçersiz saymasının "hukuka aykırı bir eylem" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda muhalefet belediye başkanını hedef alan sistematik baskı sürecinin bir parçası olduğu savunuldu. 

“Türkiye Anayasası’na göre parti içi seçimlerde yetki yalnızca Yüksek Seçim Kurulu’ndadır” denilen açıklamada, hukuk uzmanlarına göre sivil mahkemelerin bu konuda yargı yetkisi bulunmadığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun da Özgür Özel’in seçimini onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Özgür Özel’in bu yöntemle önceki parti yönetimiyle değiştirilmesi girişimi, Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir ve kesinlikle kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Enternasyonal açıklamasının sonunda, "Temel ilkelerimize yönelik bu açık saldırı karşısında, Özgür Özel ve CHP’nin seçilmiş yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.

#CHP #Kurultay #Sosyalist Enternasyonal #mutlak butlan

CHP'li Nazlıaka'dan 'mutlak butlan' kararına tepki: 'Görevi kabul etmeyeceğim' Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararına karşı tepkisini dile getiren Aylin Nazlıaka, hukuksuz bulduğu bu süreçte eski görevine dönmeyeceğini belirterek, "Siyaseti muhalefetsizleştirmeyi hedefleyen bu karar, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz" dedi.
Özgür Çelik’ten ‘mutlak butlan’ kararına tepki: “Türkiye’yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çalışanlara teslim olmayacağızr” CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, istinaf mahkemesinin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği “mutlak butlan” kararına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, kararın yalnızca CHP’yi değil, anayasal düzeni ve demokratik sistemi hedef aldığını savundu.
Bahçeli'den 'mutlak butlan' açıklaması: ‘Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşmeli, feragat etmeli!’ MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararına ilişkin açıklama yaptı. CNN Türk canlı yayınına gönderdiği değerlendirmede Bahçeli, "Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak faydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le görüşmeli, feragat etmeli” dedi.