Sosyalist Enternasyonal'den 'mutlak butlan' açıklaması: 'Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir'

Sosyalist Enternasyonal tarafından yayımlanan açıklamada, CHP liderliğine ilişkin son yargı kararından "son derece endişe duyulduğu" belirtilerek, Türkiye’deki istinaf mahkemesinin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı seçimini ve son kurultaylarda alınan tüm kararları geçersiz saymasının "hukuka aykırı bir eylem" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda muhalefet belediye başkanını hedef alan sistematik baskı sürecinin bir parçası olduğu savunuldu.

“Türkiye Anayasası’na göre parti içi seçimlerde yetki yalnızca Yüksek Seçim Kurulu’ndadır” denilen açıklamada, hukuk uzmanlarına göre sivil mahkemelerin bu konuda yargı yetkisi bulunmadığı, Yüksek Seçim Kurulu’nun da Özgür Özel’in seçimini onayladığı kaydedildi.

Açıklamada, “Özgür Özel’in bu yöntemle önceki parti yönetimiyle değiştirilmesi girişimi, Türkiye’nin demokratik sistemine vurulmuş bir darbedir ve kesinlikle kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

Sosyalist Enternasyonal açıklamasının sonunda, "Temel ilkelerimize yönelik bu açık saldırı karşısında, Özgür Özel ve CHP’nin seçilmiş yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.