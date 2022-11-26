Sosyalist kadınlar sokağa çıktı: 'Kadınlar bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak'

26 Kasım 2022 Cumartesi, 23:49

İlerici Kadın Derneği, Sol Parti, FKF’li Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri, Emekçi Kadınlar Derneği bileşenlerinden oluşan Sosyalist Güç Birliği üyesi kadınlar, bugün Ankara’da Ulus Meydanı’nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına karşı şiddeti protesto etti.

“SOSYALİSTLER BU MEMLEKETİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKACAK”

Emekçi Kadınlar Derneği üyesi Avukat Şeyda Özcan, şunları dedi:

Tarihten gelen eşitsizlikler bizleri şiddetin hedefi haline getiriyor. Bizzat AKP iktidarı tarafından örgütlenen kadın düşmanı politikalar, yobazlık, gericilik kadınlara şiddeti hedefi haline getiriyor. Bizler Sosyalist Güç Birliği destekçileri olarak bugün burada eşitlik, özgürlük için, laiklik için kadınlar ayakta demek için toplandık. Her birinize Sosyalist Güç Birliği’ni destekleme konusunda çağrıda bulunuyoruz. Kadınlar bu ülkenin geleceğine sahip çıkacak, sosyalistler bu memleketin geleceğine sahip çıkacak.

“BİZ GECELERİ SOKAKLARI, MEYDANLARI ZAPT EDEN KADINLARIZ”

FKF’li Kadınlar’dan Helin Gümüş ise şu açıklamayı yaptı:

Kadınlar olarak geleceksizliğe, güvencesizliğe, yoksulluğa mahkum edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Kadın katilleri ve şiddet failleri sırtını kadın düşmanı iktidara dayayarak cezasızlıkla ödüllendiriliyor. İktidarın kadın düşmanı politikaları, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, faillere güç veriyor. AKP iktidarı biz kadınların yurttaşlık hakkını gasp etti. Eşitlikten, laiklikten, özgürlükten vazgeçmiyoruz. Biz geceleri sokakları, meydanları zapt eden kadınlarız.

“LAİKLİĞİ TASFİYE ETSİNLER Kİ EMEKÇİLERİ, KADINLARI KÖŞEYE SIKIŞTIRIP TESLİM ALABİLSİNLER”

İlerici Kadınlar Derneği’nden Umut Kuruç da şunları söyledi:

Laiklikten vazgeçmiyoruz diyoruz. Peki eşit ve özgür olabilmek için tek temel şart laikliktir. O yüzden 20 senedir laikliği tasfiye etmek için çabalıyorlar. Laikliği tasfiye etsinler ki emekçileri, kadınları köşeye sıkıştırıp teslim alabilsinler. Biz biliyoruz, özellikleri kadınları yoksullukla köşeye sıkıştırıp gericilikle teslim alamaya çalışıyorlar. Öldürüyorlar, tarikat cemaat yurtları ile çocuklarımızı öldürüyorlar. Çocuklarımızı istismar ediyorlar. Neden? Çünkü biz patronların isteklerine, patronlarına boyun eğelim diye. Bunu bildikleri için en başta kadın ve çocuklara saldırıyorlar.

“YARININ TÜRKİYE’SİNİ KADINLARIN ELİNDE KURMAYA SİZLERİ ÇAĞIRIYORUZ”

Sol Parti üyesi Gizem Gül Kürekçi şunları söyledi:

Dün İstanbul’da kadınalar sokakları doldururken, yarının aydınlığını haykırırken polis şiddeti ile karşılaştılar. He yerde ağır bir darp ve şiddet ile karşılaştılar. Şimdi biz biliyoruz bu marjinal bir avuç azınlığın bize ne vadettiğini… Bu azınlık aynı zamanda kadınlara bu ülkede nefes alabilecekleri bir hayat vadediyor. Burada sokakları dolduran, Türkiye’nin dört bir yanında sokakları dolduran kadınlar, Ege’de zeytinine sahip çıkan, Fatsa’da fındığına sahip çıkan kadınlar, toprağına, suyuna, hayvanlarına sahip çıkan kadınlardır. Yarının Türkiye’sini kadınların elinde kurmaya sizleri çağırıyoruz.

“BU ÜLKEDE YAŞAM DA EKMEK DE GELECEK DE AYDINLIK DA BİZİMLE GELECEK. KADINLAR İLE GELECEK”

Kadın Dayanışma Komiteleri’nden Burçak Özoğlu şöyle konuştu: