Soyer: Bu projeler, çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 16:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İZBETON A.Ş. ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında protokol imzalandı. İZBETON’un Bornova’daki merkez şantiyesinde İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi yetkilileri arasında imzalanan protokolle Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabı kapsamında 275 konut ve 9 işyeri inşa edilecek. İnşaatın, alt yükleniciyle yapılan protokolün ardından başlaması planlanıyor.

Kentsel dönüşüm projelerinin ard arda yapıldığını söylşeyen Soyer, “Aralık ve ocak aylarında Örnekköy üçüncü ve dördüncü etaplar için yüklenicilerle protokol imzalanmıştı. Gaziemir’deki proje için atılan imzayla da üç etapta imalatlar için düğmeye basılmış oldu. Uzundere üçüncü etabın yapımı için de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında yine Ocak ayında protokol imzalanmıştı. Bu imzalar çağdaş ve dirençli bir İzmir’in teminatı olacak” dedi.

İmzalanan son dört protokolle İZBETON sorumluluğundaki kentsel dönüşüm alanlarından Örnekköy üçüncü etapta 584 konut 27 işyeri, Örnekköy dördüncü etapta 380 konut 27 işyeri, Gaziemir Aktepe-Emrez’de 275 konut 9 işyeri ve Uzundere üçüncü etapta yaklaşık olarak 1400 bağımsız bölüm inşa edilecek.