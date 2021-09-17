Soyer: Daha güzel bir Türkiye'yi birlikte yaratacağız

17 Eylül 2021 Cuma, 13:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi Grand Plaza'da örgütlü bulunan Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri (Toleyis) Sendikası, Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri (Tek Gıda İş) Sendikası ve Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Yaklaşık 600 personeli kapsayan sözleşme İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, Tezkoop-İş Sendikası Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Türk-İş 3.Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, sendika temsilcileri ve işçilerin de yer aldığı Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki törende imzalandı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, verimli çalışmada işyerindeki barışın ve huzurun önemine değinerek, “Bugün heyecan verici, güzel bir gün. Hepimiz biliyoruz ki; eğer işyerinde barış varsa, huzur varsa, emeğin üretimi çok daha güzel oluyor. İnsanlar evlerine ekmek götürürken çok daha mutlu oluyorlar. Biz bunun ne kadar kıymetli olduğunu bilerek, emeğin hakkını teslim etmek için elimizden ne geliyorsa, gücümüz ne kadarına yetiyorsa yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“MESELE EKMEK PARASI KAZANMAKTAN İBARET DEĞİL”

Türkiye'nin çok büyük bir değişimin eşiğinde olduğunu da ifade eden Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi: “Bu toprakların üzerinde yaşayan insanların çok daha yüksek bir yaşam kalitesine, çok daha iyi bir hayata layık olduklarını biliyoruz. Bunu değiştirmeye muktedir olduğumuzu da biliyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Türkiye daha güzel günler görecek. Hepimiz çok daha güzel günlerde el ele, omuz omuza yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu değişimin öncüsü yine emekçiler olacak. Aldığınız ücretin sadece yaptığınız işle ilgili olmadığını bilmenizi isteriz. Ayrıca bu memlekete karşı işinizi iyi yapmak gibi bir sorumluluğunuz var. Mesele sadece ekmek paranızı kazanmaktan ibaret değil. Eğer yaptığınız işi iyi yaparsanız işte o zaman bu memleketin gelişmesinin önündeki engelleri de kaldırmış olursunuz. Hep beraber daha güzel bir Türkiye'yi ku racağız. Daha çok çalışarak, işimizi daha iyi yaparak daha güzel bir Türkiye'yi birlikte yaratacağız.”

“İZMİR SİZİN ELLERİNİZDE YÜKSELECEK"

Toleyis Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı ise çok güzel, iyi bir toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, “Çalışma barışının olduğu yerde, hakların verildiği yerde, emeğin gücü, verimi de artar. Ben de öncelikle işçi kardeşlerime şunu söylemek isterim: Sayın Başkanımız ile çok güzel bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Siz de işinizi daha iyi yapmak için çabalayın. Aldığımız kadar vermesini de bilmeliyiz. İzmir sizin ellerinizde yükselecektir, başarıya gidecektir” dedi.

"BAŞKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU"

Tek Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Tezkoop-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Sabahattin Şen de, “Başkanımız bize ne söz verdiyse, hepsini tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi. Türk-İş 3.Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise gelecek yıllarda da böyle güzel sözleşmeler imzalamak istediklerini belirtti.

Kafeterya, restoran, büfe, kantin, Kent Ekmek, İzmir Su ve Badem Su, Halkın Bakkalı gibi yerlerde çalışan personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte, maaşlara yüzde 29 ile 33 oranında zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi töreni sonrası sendika temsilcileri ve işçiler davul zurna eşliğinde halay çekti.