Soyer: İyi tasarlanmış geleceği inşa etmek zorundayız!

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:11

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:11

“Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” başlığıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin üçüncü gününde çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf gruplarının katılımıyla paydaş buluşmaları da yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Bıçakçı Han'da iki gün sürecek paydaş buluşmalarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Tunç Soyer, farklı platformlarda yürüyen çalışmaların 21 Mart’ta nihai halini alacağını söyledi.

“BİR GELECEK TASARIMI”

İktisat Kongresi'nin Türkiye tarihi için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Erzurum Kongresi nasıl Misak-ı Milli, yani Türkiye'nin yeni sınırlarını belirleyen bir kongre olmuşsa, İzmir İktisat Kongresi de Misak-ı İktisadi, yani cumhuriyetin iktisat politikalarının belirlendiği bir kongre olmuş. Bu iki kongre sonrasında cumhuriyetin şekillendiğini, kurulduğunu söylemek mümkün. Bugün de 100 yıl öncesinden ilham alarak cumhuriyetin ikinci yüzyılında yepyeni bir Türkiye'nin kurulması için yola çıktık. 8 ay süren çalışmalar, önümüzdeki 2-3 gün içinde sonlanacak. Bugünün siyasal ikliminde, bugünün siyasal sorunlarına çözüm aramak için değil, geleceğin Türkiye’sini inşa etmek için yapılan bir kongre bu. Bir gelecek tasarımı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına sadece yapılan yollar köprüler değil, iyi tasarlanmış bir gelecek miras bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

“21 MART GÜNÜ SON BULMAYACAK”

İktisat Kongresi'ni her sene düzenlemeye karar verdiklerini belirten Başkan Tunç Soyer, “İktisat Kongresi 21 Mart günü son bulmayacak. Aksine her sene bu kongrenin verdiği kararların, tespit ettiği ilkelerin takibini sağlayacak buluşmaları gerçekleştirmeye karar verdik. Her yıl adeta ilerleme raporu ortaya konması gibi. Bugün alınan kararların bir yıl içinde nerelere vardığı, hangilerinin gerçekleştiği, neden gerçekleşmediği, gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiği hususlarını müzakere etmek için tekrar bir araya gelinecek. Bugün alınan kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu güzelim memlekette sadece siyasilerin yukarıdan aşağıya verdikleri kararlarla şekillenen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin kılcallarından beslenen, farklı fikirlerin özgürce ortaya konduğu, özgürce şekillenen fikirler ışığında da belirlenecek siyasi kararlar olmasını temenni ediyoruz. Daha adil, müreffeh, özgür, demokratik bir ülkeyi kurmak için bu kongrenin çok aydınlatıcı bir rol üstleneceğini söyleyebilirim. Heyecanımız çok büyük. Tarihsel bir görevi yerine getirmenin sorumluluğu içindeyiz” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZİN TARİHSEL SORUMLULUĞU”

İzmir İktisat Kongresi döneminde de büyük bir umutsuzluk olduğunu hatırlatan Başkan Soyer, “100 yıl öncesinde de çok büyük bir umutsuzluk vardı toplumda. Çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. Bütün bu koşullara rağmen Atatürk, Türkiye'nin her yerinden bin 135 delegeyi bir araya getirerek yıkım ikliminde bir gelecek inşasına soyunuyor. O gün atalarımız bunu başarmışsa, bugün bunu başarmak bizim tarihsel sorumluluğumuz. Tam da bu nedenle daha çok başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Daha iyi tasarlanmış geleceği inşa etmek zorundayız. Acılarımız, yasımız çok büyük doğru ama bu ülkenin gelecek nesilleri için, çocuklarımız, torunlarımız için burada yaşamaya devam edecek gelecek nesiller için bir gelecek tasarlamak mecburiyetindeyiz. Bu hepimizin tarihsel sorumluluğudur” dedi.