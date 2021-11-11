Sözde mahkemede neler yaşandı? AKP'li başkanın ilçeden kovduğu yurttaş anlattı

11 Kasım 2021 Perşembe, 10:45

Tehdit, baskı ve zorbalıklarla yurttaşı ilçeden süren AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın başka bir yurttaşı daha ilçeden kovduğu ortaya çıktı. İlçede esnaflık ve hurdacılık yapan Mehmet Caner, AKP’li başkan Mustafa Lafcı tarafından ilçeden kovulmasını cumhuriyet.com.tr’ye anlattı.

“BELEDİYENİN İÇİNE MAHKEME KURMUŞLAR”

Geçen hafta Çarşamba günü gerçekleşen olayda Mehmet Caner isimli yurttaş, zabıta ekipleri tarafından Eldivan Belediyesi’ne çağrıldığını ve 50 ila 60 kişilik bir grubun arasında kaldığını dile getirdi. Belediye çalışanları, muhtarlar ve belediyeye yakınlığıyla bilinen esnafların belediye binasında ‘meclis’ kurduğunu söyleyen Caner, “Belediyenin içine mahkeme kurmuşlar. Beni 50-60 kişi ortalarına aldılar ve ‘Gideceksin buradan’ dediler. Bahane olarak karşı cins ile takıldığımı söylediler. Böyle bir durum olsa savcılığa gidilir. Niye belediye başkanına gidilsin?” dedi.

“Dövecekler diye sesimi çıkaramadım” diyen Caner, vergilerini verdiğini dile getirdiğini söyledikten sonra AKP’li Başkan Lafcı’nın “Bana mı veriyorsun?” dediğini söyledi.

“BELEDİYEYE YENİ DEVLET KURULMUŞ”

Tehdit ve zorbalık sonucu ilçeye giremeyen yurttaş Mustafa Caner, dükkanının kira olmasının yanı sıra çalışanlarının da olduğunu dile getirirken maliyeye ve sigortaya borçlarının olduğunu söyledi. “Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor” şeklinde ifade eden Caner, 2 ay önce de AKP’li başkan Lafcı tarafından küfürlerle tehdit edildiğini ve “Babam yaşındasın, asabımı bozma kalkar döverim” deyip küfür ve tehditlerle odadan kovulduğunu anlattı.

KURULAN ‘SÖZDE MECLİS’TE KAHVEDE BİLE OTURULMASI YASAKLANMIŞ

Belediye içinde başkana yakınlığıyla bilinen esnaf, muhtar ve belediye çalışanları tarafından kurulan makam odasındaki ‘meclis’te tehditlere maruz kalan Caner şunları söyledi:

“Şu an da ilçeye girişim yasak. Kahvede oturmama bile izin verilmiyor. Bizim buraya Afganlılar gelirken biz de mecburen Afganistan’a gideceğiz”

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden yayınlanan, Eldivan Belediye Başkanı’nın makamında çekilen görüntülere ilişkin, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya üzerinden ilimiz Eldivan ilçe Belediye Başkanının bir vatandaşı ilçeden kovduğuyla ilgili yayınlanan video görüntüsü ve haberler hakkında İçişleri Bakanlığımızca araştırma/inceleme başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

AKP'li Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'nın makamında toplanan muhtar ve esnaflardan oluşan bir grup kendilerince hakkında hüküm verilen yurttaşın ilçeyi terk etmesini istedi.

Belediye binasındaki makam odasının ortasına oturtulan A.A. isimli yurttaşa aldıkları kararı AKP'li Başkan Mustafa Lafcı bildirdi.