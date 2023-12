Spora emek verenler Konak’ta ödüllendirildi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:02

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:02

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesinin Konak Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin ödül töreni Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde yapıldı. 25’incisi bu yıl düzenlenen etkinliğe Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur’la birlikte Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Spor Savcısı Ayhan Yılmaz, TÜRFAD Onur Üyesi Şaban Acarbay, TÜRFAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öçal, TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Altay Spor Kulübü Divan eski Başkanı Ahmet Taşpınar, Milli Futbol hakemleri Cumhur Demir, Çetin Sarıgül, Milli Takımlar Doktoru Prof. Dr. Metin Ergün, FİFA eski Hakemi Fırat Aydınus, futbolcular Oktay Karagözoğlu, Orhan Üstündağ, Ulvi Derin, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediyesi meclis üyeleri, TÜRFAD şube başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, basın mensupları, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı.

YILMAZ VURAL ÖDÜL ALDI

Vefanın öne çıktığı gecede, spora gönül ve emek verenler ödüllendirilirken, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Teknik Direktör Özel Ödülü’nü aldı. FİFA Hakemi Halil Umut Meler ve FİFA eski hakemi Fırat Aydınus ise Başarı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

BATUR: KIYMETLİ BİR DAYANIŞMA ZEMİNİ

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, TÜRFAD’ın 25 yıldır kesintisiz düzenlediği etkinliğin, rekabetin en üst seviyede olduğu spor camiasında benzeri az görülen çok kıymetli bir dayanışma zemini yarattığına dikkat çekti. Batur, TÜRFAD’a bu ortamı sağladığı ve İzmir’e değer katan isimleri anma ve onlara saygı gösterme fırsatı sunduğu için teşekkür etti. Türkiye'de futbolun toplumsal bir tutku olduğuna işaret eden Batur, “Bu tutkunun sürdürülebilir gelişimi, futbol camiasının güçlenmesi, altyapı tesislerinin zenginleştirilmesi, futbol adamlarının profesyonel ve etik standartlarda çalışmalarının desteklenmesiyle mümkün. Ülkemiz futbolunun geleceğine katkı sağlamanın birinci önceliği; başta genç sporcular olmak üzere antrenörlerin, hakemlerin ve de kulüp yöneticilerinin ulusal ve uluslararası alanda temsil eden nitelikli, bilinçli ve vizyon sahibi olmalarından geçiyor” diye konuştu.

“EN GÜZEL CEVAP İZMİR’DEN”

Konuşmasında, Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınayan Batur, “Şehrimizden yetişmiş, bayrağımızı dünyada taşıyan değerli futbol hakemimiz Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeşil sahalarda ter dökmüş, futbolun içinden gelmiş biri olarak her zaman söylediğim gibi; spor dostluktur, kardeşlik ve barıştır. Futbol fair playdir! Centilmenliktir! Futbola zarar verecek her türlü eyleme karşı olduğumuzu, gereken en sert cezaların verilmesi gerektiğini bir kez daha dile getiriyorum. Yaşadığımız bu kötü olaylara en güzel cevabı kardeşliğin, dostluğun, centilmenliğin en güzel örneklerinin yaşandığı İzmir’den vereceğimize inanıyorum. Türkiye’nin ilk futbol kulübünün kurulduğu, ilk futbol maçının oynandığı İzmir her zaman olduğu gibi bu kötü tablonun dağıtılmasında örnek olacaktır” diye konuştu.

SPORA KESİNTİSİZ YATIRIM

Narlıdere’de belediye başkanlığı yaptığı dört dönemde ve Konak’taki yaklaşık beş yıllık hizmet döneminde spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini söyleyen Batur, şöyle devam etti:

“İzmir’in kalbi olan ilçemizde sporu günlük hayatın bir parçası haline getirmek için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şehrimizin köklü kulüpleriyle her zaman iyi bir işbirliği içinde olduk. Onların başarılarıyla gururlandık, sevinçlerini paylaştık. Belediye bütçemizin el verdiği ölçüde destek olduk. Amatör spor kulüplerimiz her zaman önceliğimiz oldu. Onların güçlenmesi için, daha iyi şartlara sahip olması için elimizden gelen desteği verdik. Çünkü amatör kulüpler güçlenirse buralardan daha iyi sporcular, geleceğin yıldızları yetişir. Bu yüzden her yıl amatör kulüplerimize nakdi yardımın yanı sıra malzeme yardımlarımızı kesintisiz sürdürdük. Ayrıca belediyemiz bünyesinde yer alan spor tesislerimizi yeniliyor, yeni tesisler kazandırıyoruz. Son olarak biri Halkapınar’da var olan halı sahamızın yanında biri de Zafertepe Mahallesi’nde olmak üzere iki yeni halı saha çalışmamız var. Bu sahaların ihale süreci devam ediyor. Çok yakında yapımına başlayacağız. Belediyemiz bünyesinde devam eden ücretsiz spor kurslarımızda 1100’ü kadın olmak üzere toplam 1700 kursiyerimiz bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana spor alanında yatırıma hiç ara vermedik, günden güne arttırdık. Yatırımlarımızı yapmaya da devam edeceğiz.”

VRESKALA: İNSANI ÜZEN, YAŞARKEN UNUTULMAKTIR

TÜRFAD İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ise gecenin düzenlenmesinde katkı koyan Başkan Batur’a teşekkür ederek, “Ben ve arkadaşlarım şanslıyız; çünkü şu anda bu güzelliği futbol oynayan, Mimar Sayın Abdül Batur’a borçluyuz. Konak’ta birçok ilkin yapıldığını görüyoruz” diye konuştu. “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” etkinliğinin 25.’sini düzenlediklerine dikkat çeken Vreskala “Ne mutlu ki bu işi yapıyoruz; yaşarken anıyoruz. İnsanı üzen yaşarken unutulmaktır” dedi. Konuşmasında yabancı futbolcu sayısının artışına da dikkat çeken Vreskala, “Çocuklarımız son yıllarda imkân verildiğinde Avrupa, dünya şampiyonlukları getiriyor. Hırsı, arzusu, kabiliyeti dünya çocuklarının önünde olan bir ülkenin evlatlarıyız hepimiz. Demek ki imkân verildiğinde başarı kendinden geliyormuş” dedi.

USTA: KALBİMİZ EGE’DE KALDI

Onur ödülüne layık görülen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ise İzmir’de Balçova Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra Bingöl’e vali olarak gittiğini hatırlattı. Usta, “İzmir bize uğurlu geldi. İzmir’in zaman geçtikçe insanı sarıp sarmaladığını anladım. Ankara’ya, İstanbul’a, Bursa’ya gelen insanlar nereden geldilerse oralı olmaya devam eder. Ancak İzmir’e geldiklerinde İzmirli olmuşlardır. Dışarıdan gelenler kendilerini dışarıdan gelmiş gibi görmez, İzmirliler de onları İzmirli gibi görür. İzmirli olmak bir ayrıcalık. Kalbimiz Ege’de kaldı. Umarım gelecekte yine karşılaşırız” dedi.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Açılış konuşmalarının ardından ödüle layık görülen isimlere ödülleri takdim edildi. “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” 2023 ödülleri şöyle sıralandı:

Onur Ödülü

Ahmet Hamdi Usta – Bingöl Valisi

Ayhan Yılmaz – İzmir Spor Savcısı

Hamit Altıntop – TFF Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Yahşi – İzmir İl Milli Eğitim Müdürü

Başarı Özel Ödülü

Fırat Aydınus – E. FİFA Hakemi

Halil Umut Meler – FİFA Hakemi

Spora Üstün Hizmet Ödülü

Mehmet Şahne – E. İzmir Emniyet Müdürü

Orhan Okur – E. Emniyet Müdürü

Hakan Orhunbilge – İzmir BŞB ve Spor Daire Başk.

Aykut Güsar – E. Koç Grubu Siemens Ege Bölge Müdürü

Dünya – Avrupa Şampiyonları

Mehmet Akif Üstündağ – Türkiye Voleybol Fed. Başkanı

A Milli Kadın Voleybol Takımı

İzmir BŞB Kadın Su Topu Takımı

Teknik Direktör Özel Ödülü

Yılmaz Vural – Teknik Direktör

Basın Özel Ödülü

Aylin Süphandağlı – Ege Telgraf Gazetesi İmt. Sahibi

Kulüp Yöneticiliği Ödülü

Ahmet Taşpınar – Altay FK e. Divan Başkanı

Hakem Gözlemci Ödülü

Cumhur Demir – Milli Futbol Hakemi

Çetin Sarıgül – Milli Futbol Hakemi

Çelik Eğinlioğlu – Milli Futbol Hakemi

Bülent Kökten – Plaj Futbolu FİFA Hakemi

Antrenör Ödülü

Hüseyin Öçal - TÜFAD Yönetim Kurulu Üyesi, Antrenör

Futbolcu Ödülü

Ulvi Derin – Göztepe

Okyay Karagözoğlu – Göztepe

Orhan Üstündağ – Altay

Sağlık Ödülü

Prof. DR. Metin Ergün -TFF Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı, Milli Takımlar Doktoru, TFF Sağlık Kurulu Ege Bölge Sorumlusu

Mesut Nalçakan – Spor Hekimi

Basın Ödülü

Metin Aydınoğlu – Basın

Yılmaz Özlahlan – Basın

Başarılı Kulüpler Ödülü

Bornova 1877 FK.

Aliağaspor FK.

İzmirspor FK.