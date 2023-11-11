Tekbir getirip Starbucks’ı taşladılar!
Türkiye'de İsrail'e yönelik protestolar sürerken, Esenyurt'ta bir grubun Starbucks'ın bir şubesini tekbir getirerek taşladığı görüntüler paylaşıldı.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, söz konusu durum Türkiye'de çeşitli yollarla protesto ediliyor.
Daha önce İstanbul Merter'de bulunan McDonald's şubesine bir kutu dolusu fare bırakılmıştı.
EsenyurtSonDakika'nın paylaştığı görüntülere göre, Esenyurt'ta bir grubun tekbir getirerek Starbucks şubesini taşladığı görüldü.
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