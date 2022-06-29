'Starbucks'tan içecek fiyatlarına zam' iddiası: Mocha 50 TL'yi aşabilir...
Amerikalı kahve zinciri Starbucks, iddiaya göre ürünlerine zam yapma kararı aldı. Yüzde 20 civarında gerçekleşecek zam, iddialara göre yarın (30 Haziran Perşembe) itibarıyla geçerli olacak. Şirketten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte zam gelmesi halinde geçerli olacak yeni fiyatlar...
Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının ardından; iddiaya göre Starbucks’tan yeni bir zam hamlesi geldi.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Starbucks'taki bazı ürünlerin fiyatlarının, yarın (30 Haziran Perşembe) itibarıyla yaklaşık yüzde 20 artacağı öne sürüldü. Ancak konuya dair şirketten resmi bir açıklama gelmedi.
Cold Brew, Cold Brew Latte, Doubleshot Iced Shaken Espresso, Iced Cappuccino, Caramel Frappuccino, Coffee Frappuccino, Chocolate Cream Frappuccino ve Strawberries & Cream Frappuccino gibi içeceklerin fiyatlarının artacağı iddia edildi.
WebTekno'nun aktardığı habere göre; zam gelmesi halinde Starbucks'taki ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde değişecek...
COLD BREW
- Küçük: 20,25 TL'den 24,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 23 TL'den 27,50 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 26,50 TL'den 32 TL'ye çıkacak.
COLD BREW LATTE
- Küçük: 21,50 TL'den 26 TL'ye çıkacak.
- Orta: 24,25 TL'den 29 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 27,50 TL'den 33 TL'ye çıkacak.
DOUBLESHOT ICED SHAKEN ESPRESSO
- Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.
ICED CAPPUCCINO
- Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.
CARAMEL FRAPPUCCINO
- Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.
COFFEE FRAPPUCCINO
- Küçük: 27 TL'den 32,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 29,75 TL'den 37 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 32,50 TL'den 40 TL'ye çıkacak.
CHOCOLATE CREAM FRAPPUCCINO
- Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.
STRAWBERRIES & CREAM FRAPPUCCINO
- Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.
- Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.
- Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.
MOCHA'NIN FİYATI 50 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK
Yukarıdaki listede yer almayan kahvelerin de zamlanması son derece olası. Zammın tüm kahvelere gelmesi halinde Starbucks'taki en popüler ve pahalı içeceklerden Mocha'nın fiyatı da 'venti' yani büyük boy için 50,75 TL seviyesine kadar çıkmış olacak.
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