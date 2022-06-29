'Starbucks'tan içecek fiyatlarına zam' iddiası: Mocha 50 TL'yi aşabilir...

29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:47

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Türkiye’de artan döviz kuru ve enflasyona rağmen ürün fiyatlarını makul seviyelerde tutmuştu. Hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının artmasının ardından; iddiaya göre Starbucks’tan yeni bir zam hamlesi geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Starbucks'taki bazı ürünlerin fiyatlarının, yarın (30 Haziran Perşembe) itibarıyla yaklaşık yüzde 20 artacağı öne sürüldü. Ancak konuya dair şirketten resmi bir açıklama gelmedi.

Cold Brew, Cold Brew Latte, Doubleshot Iced Shaken Espresso, Iced Cappuccino, Caramel Frappuccino, Coffee Frappuccino, Chocolate Cream Frappuccino ve Strawberries & Cream Frappuccino gibi içeceklerin fiyatlarının artacağı iddia edildi.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; zam gelmesi halinde Starbucks'taki ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde değişecek...

COLD BREW

Küçük: 20,25 TL'den 24,50 TL'ye çıkacak.

20,25 TL'den 24,50 TL'ye çıkacak. Orta: 23 TL'den 27,50 TL'ye çıkacak.

23 TL'den 27,50 TL'ye çıkacak. Büyük: 26,50 TL'den 32 TL'ye çıkacak.

COLD BREW LATTE

Küçük: 21,50 TL'den 26 TL'ye çıkacak.

21,50 TL'den 26 TL'ye çıkacak. Orta: 24,25 TL'den 29 TL'ye çıkacak.

24,25 TL'den 29 TL'ye çıkacak. Büyük: 27,50 TL'den 33 TL'ye çıkacak.

DOUBLESHOT ICED SHAKEN ESPRESSO

Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.

22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak. Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.

26 TL'den 31 TL'ye çıkacak. Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.

ICED CAPPUCCINO

Küçük: 22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak.

22,25 TL'den 26,50 TL'ye çıkacak. Orta: 26 TL'den 31 TL'ye çıkacak.

26 TL'den 31 TL'ye çıkacak. Büyük: 29 TL'den 35 TL'ye çıkacak.

CARAMEL FRAPPUCCINO

Küçük : 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak. Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak. Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

COFFEE FRAPPUCCINO

Küçük: 27 TL'den 32,50 TL'ye çıkacak.

27 TL'den 32,50 TL'ye çıkacak. Orta: 29,75 TL'den 37 TL'ye çıkacak.

29,75 TL'den 37 TL'ye çıkacak. Büyük: 32,50 TL'den 40 TL'ye çıkacak.

CHOCOLATE CREAM FRAPPUCCINO

Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak. Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak. Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

STRAWBERRIES & CREAM FRAPPUCCINO

Küçük: 28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak.

28 TL'den 33,50 TL'ye çıkacak. Orta: 30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak.

30,75 TL'den 38 TL'ye çıkacak. Büyük: 34 TL'den 41 TL'ye çıkacak.

MOCHA'NIN FİYATI 50 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yukarıdaki listede yer almayan kahvelerin de zamlanması son derece olası. Zammın tüm kahvelere gelmesi halinde Starbucks'taki en popüler ve pahalı içeceklerden Mocha'nın fiyatı da 'venti' yani büyük boy için 50,75 TL seviyesine kadar çıkmış olacak.