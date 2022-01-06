Stokçularla ilgili cezaların artırılmasını öngören teklif, Meclis’te görüşülüyor

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde kurulun görevi “fahiş fiyat artışı ve stokçuluk” uygulamalarının denetlenmesi ve idari para cezalarının uygulanması. Kurul göreve başladığı günden bu yana 2020’de 9, 2021’de 7 olmak üzere toplam 16 toplantı yaptı. Resen başlatılan incelemeler ve alınan başvurular doğrultusunda 2020’de 2 bin 900 ve 2021’de 2 bin 470 olmak üzere toplam 5 bin 370 dosya kurulda görüşülüp karara bağlandı. Bu kapsamda fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 877 firmaya toplam 22.2 milyon lira idari para cezası kesildi. Stokçulukla ilgili bir ceza ise verilmedi.

NARSİST BOZUKLUK

Meclis’te stokçularla ilgili cezaların artırılmasını öngören teklifin görüşmeleri devam ederken TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “2020’de stokçulukla ilgili Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Bugüne kadar kesilmiş bir tek ceza olmamasına rağmen neden cezalar artırılmaya çalışılıyor? Ceza alan olmadığına göre neden kamuoyu stokçuluğu tartışıyor” sorusunu yöneltti. Psikolojide “yansıtma” denilen bir savunma mekanizması olduğunu hatırlatan Bakırlıoğlu, bunun, kişinin kendi beceriksizliği ve eksikliği yüzünden ortaya çıkan aksaklıkları başkalarına yüklemesi olarak görülmesi gerektiğini ve kişilik bozukluğu olan kişilerde rastlandığını hatırlattı. Vehbi Bakırlıoğlu, şu anda yapılmak istenilenin de tam olarak bu olduğuna değindi.

ALGI YARATILIYOR

Bakırlıoğlu, ekonomiyi krize sürükleyen iktidarın kendi beceriksizliğinin faturasını başkasına ödetme telaşı içinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Mazot, benzin bir yılda yüzde 100 artmış. Bir gecede elektriğe yüzde 127, doğalgaza yüzde 25 zam gelmiş. Lira bir yılda en fazla değer kaybeden para birimi olmuş. Tüm bu kötü tablonun sorumlusu olan iktidar hedef şaşırtıyor. Sorumlu stokçularmış algısı yaratılmak isteniyor ancak bu çabalar nafile. Kralın çıplak olduğunu Türk halkı tüm çıplaklığıyla görmekte. Kamuoyunda “stokçulara ceza geliyor” izlenimi yaratan bu düzenlemede, esasında var olan cezalar artırılıyor. 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya yükseltiliyor.”